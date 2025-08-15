GRABADO el 15-08-2025

CORSO DE LA AMISTAD 2025: Arequipa celebra con danzas su 485 aniversario EnVivoLR

Arequipa celebra sus 485 años de fundación española con danzas, música y carros alegóricos con tradicional Corso de la Amistad.



Suscríbete SIN COSTO a La República Noticias y entérate de las noticias del Perú EN VIVO:



¿Tienes una denuncia o quieres reportar un hecho? Escríbenos al WhatsApp de La República https://wa.me/51941000000.



Noticias Perú, Perú hoy, Noticias en vivo, Último minuto, Lo último, Urgente, Noticias peruanas en vivo, streaming Perú, La República, El Popular, Líbero, Noticieros en Perú



CORSO DE LA AMISTAD

AREQUIPA

TRADICION

TRADICIONAL

DANZAS

DANZAS REGIONALES

PERU

PUNO

ROSA MARÍA PALACIOS ENTREVISTA A FAMILIAR DE VÍCTIMA DEL CASO CANTUTA POR LEY DE AMNISTÍA HNewsLR.

¡MISTERIO! Peruana desaparecida en EE. UU. tras denunciar por vilencia a su pareja HLR.

Cinco detenidos tras intento de asalto en pleno Centro de Lima LR.

ALIANZA LIMA vs ADT HOY: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis LR.

JAIME CHINCHA ENTREVISTA A ALEJANDRO SALAS, vocero de MARTÍN VIZCARRA HNewsLR.

Presuntos extorsionadores fueron capturas por el grupo terna EnVivoLR.

ÚLTIMO MINUTO: TRUMP Y PUTIN HOY EN CONFERENCIA EN ESPAÑOL DESDE ALASKA endirectolr.

EE.UU. exige extradición de MADURO por supuestos vínculos al NARCOTRÁFICO LR.

Capturan en Chile al 'Gordo Alex', líder del Tren de Aragua acusado del asesinato de Ronald OjedaLR.

CORSO DE LA AMISTAD 2025: Arequipa celebra con danzas su 485 aniversario EnVivoLR.

CRISIS del FENTNILLO en ARGENTINA: 100 MURTOS y un escándalo político NewsLR.

Putin y Trump no llegan a acuerdo en Cumbre de Alaska LR.

¡HASTA LAS LÁGRIMAS! Cristorata se lamenta tras prisión preventiva contra Martín Vizcarra HLR.

La formación técnica en farmacia se fortalece.

Trump y Putin, cara a cara en Alaska por el conflicto en Ucrania Noticias del 15 de agosto LR.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.