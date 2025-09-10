GRABADO el 10-09-2025

Rusia lanza drones sobre Polonia y la OTAN responde: ¿nueva escalada del conflicto? El Comercio

Por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania, la OTAN ha activado su poder militar directo. Drones rusos violaron el espacio aéreo de Polonia en medio de un ataque contra territorio ucraniano. En respuesta, cazas polacos, neerlandeses e italianos, junto con fuerzas multinacionales, interceptaron y derribaron 19 drones en una operación conjunta sin precedentes.

El primer ministro polaco, DonaldTusk, denunció una provocación a gran escala y aseguró que la situación es grave. Por su parte, el jefe de la OTAN, MarkRutte, advirtió que defenderán cada centímetro del territorio aliado.

Mientras tanto, el Reino Unido, en voz del premier KeirStarmer, expresó pleno respaldo a Polonia.
¿Estamos ante un error de cálculo o el comienzo de un nuevo frente de guerra?

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

