GRABADO el 11-09-2025

¿Quién era Charlie Kirk y por qué se convirtió en un gran aliado de Trump? El Comercio

En este video te contamos quién fue Charlie Kirk, un influyente comentarista, autor y activista conservador que cofundó Turning Point USA y se convirtió en una de las voces más potentes del movimiento juvenil de derecha en Estados Unidos. Analizamos sus ideales: su defensa del libre mercado, del derecho a portar armas, sus posturas sobre el género, su crítica al woke, su fe cristiana y cómo utilizó los campus universitarios para confrontar y movilizar a jóvenes. También revisamos el legado que deja tras su muerte el 10 de septiembre de 2025, baleado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah: ¿cómo marcará su partida el conservadurismo?



noticiashoy breakingnews política CharlieKirk TurningPointUSA conservadurismo ideales legado juventudpolítica Controversia activismo derechoalaArma fe



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Charlie Kirk

Turning Point USA

ideales de Charlie Kirk

legado conservador

activismo juvenil en EE.UU.

qué defendía Charlie Kirk

libertad de expresión conservadora

opiniones de Charlie Kirk

fe cristiana y política

derecho a portar armas EE.UU.

crítica al woke

movimiento MAGA

influencia política en campus universitarios

controversias políticas de derecha

autor de bestsellers Charlie Kirk

presencia mediática de Kirk

Donald Trump y Charlie Kirk

movilización de jóvenes republicanos

perfil de líder conservador

Desde EL COMERCIO

Pete Hegseth dice que EE.UU. destruirá a los 'narcos' de Venezuela El Comercio.

Charlie Kirk: FBI difunde fotos del posible homicida y ofrece 100 mil dólares El Comercio.

¿Quién era Charlie Kirk y por qué fue un gran aliado de Trump? El Comercio.

Esto dice la polémica carta que Trump le habría escrito a Epstein El Comercio.

Pete Hegseth advierte a Maduro: EE.UU. amplía lucha contra narcotráfico El Comercio.

CELEBRAMOS NUESTRO 2 MES UNO MÁS ENVIVO.

Maduro despliega tropas en 284 frentes tras amenaza de EE.UU. El Comercio.

¿QUE PASÓ CON MAJU MANTILLA? UNO MÁS ENVIVO.

IRL: LO QUE NADIE TE MUESTRA DE LA NUEVA VÍA EXPRESA SUR PELC EN VIVO.

¡Impactante! Cisterna con 50 mil litros de gas explota en México El Comercio.

¿Quién era Charlie Kirk y por qué se convirtió en un gran aliado de Trump? El Comercio.

Eduardo Arana rechaza decisión de la CIDH sobre no aplicar la Ley de Amnistía Mirada de Fondo.

Charlie Kirk muer en mitin en Utah: Trump declara duelo nacional en EE.UU. TQH EN VIVO.

CESAR RITTER SOBRE EL CINE PERUANO cesarritter 1000oficios.

CURITA TE AMAMOS pataclaun gonzalete.

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.