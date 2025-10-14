X CILE: Rey de España, Felipe VI, llegó a la Casa Museo Vargas Llosa
X CILE: Rey de España, Felipe VI, llegó a la Casa Museo Vargas Llosa y fue recibido afectuosamente por los hijos del escritor.
El monarca presidirá la Sesión Solemne de inauguración del CILE Arequipa y participará en el homenaje al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.
Vea el álbum de fotos aquí:
https://andina.pe/agencia/galeria-rey-felipe-vi-espana-visita-casa-museo-mario-vargas-llosa-27328.aspx
Desde Agencia de Noticias Andina
