GRABADO el 15-10-2025

X CILE de Arequipa: previas a la inauguración

EnVivo: desde el teatro Municipal de Arequipa, se espera que en breve el rey Felipe VI de España inaugure en sesión solemne el X CILE , en el que también se rendirá el homenaje a Mario Vargas Llosa , Premio Nóbel de Literatura. Información con nuestros enviados especiales.



Nuevo gabinete ministerial: Expectativas del empresariado.

X CILE de Arequipa: previas a la inauguración.

Reunión de alcaldes con el presidente José Jerí.

Visita del rey de España Felipe VI al Perú para el CILE 2025.

MVLL: quien es la fiel guardiana de su legado en Arequipa.

X CILE Arequipa: Presentación del Diccionario Mario Vargas Llosa.

X CILE Arequipa: Se publica primer libro con anotaciones personales de Mario Vargas Llosa.

¡Donan partida de nacimiento de Mario Vargas Llosa! .

Presidente José Jerí Oré tomó juramento a ministros de Estado.

Reunión del presidente Jerí con gobernadores regionales.

Primer gabinete ministerial del presidente José Jerí.

X CILE: Rey de España, Felipe VI, llegó a la Casa Museo Vargas Llosa.

Rey Felipe VI de España visita la Casa Museo Mario Vargas Llosa en Arequipa.

Rey Felipe VI de Borbón arriba a Arequipa para participar en el X CILE.

X CILE: Conoce al arequipeño que prepara el primer modelo de IA para Latinoamérica.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

