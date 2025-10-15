GRABADO el 15-10-2025

Nuevo gabinete ministerial: Expectativas del empresariado

EnVivo: ¿Cuáles son las expectativas que tiene el empresariado nacional en el Perú, tras el nombramiento de los nuevos integrantes del gabinete ministerial del presidente José Jerí?, conversamos con el titular de ADEX ( Asociación de Exportadores ) César Tello Ramírez, quien además da a conocer la posición que tiene su gremio frente a la marcha convocada para hoy.

