GRABADO el 30-10-2025

Cometa 3I/ATLAS: las inusuales características que desconciertan a los científicos El Comercio

El cometa interestelar 3I/ATLAS sigue sorprendiendo a los científicos. Nuevas imágenes revelan una inusual transición de anti-cola a cola convencional, lo que algunos astrónomos interpretan como una posible maniobra inteligente.



El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, sugirió que este cambio podría ser evidencia de un proceso de desaceleración controlado, impulsado por tecnología no humana.

El 3I/ATLAS, detectado el 1 de julio, se acercará al Sol el 29 de octubre y a la Tierra el 19 de diciembre, viajando a más de 60 km por segundo.



¿Se trata de un fenómeno natural o de una nave interestelar?

Un análisis sobre las inusuales características, su composición química nunca vista y las teorías que dividen a la comunidad científica.



Cometa3IATLAS NASA AviLoeb Ciencia Espacio Astronomía ElComercio Noticias Tecnología ManiobraInteligente OVNI InterestelarCanal



oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



cometa 3I/ATLAS

3I/ATLAS cometa

Avi Loeb Harvard

NASA cometa interestelar

objeto interestelar

maniobra inteligente

cometa con anti-cola

cometa interestelar 2025

noticias del espacio

descubrimientos astronómicos

ciencia y tecnología

cometa más rápido

cometa 3I Atlas características

espacio profundo

telescopio Hubble

observatorio Webb

Desde EL COMERCIO

Presentan denuncia constitucional contra Dina Boluarte El Comercio.

Huracán Melissa deja casi 50 muertos y daños catastróficos en el Caribe El Comercio.

Trump reparte dulces en la Casa Blanca mientras Halloween invade las calles de EE.UU. El Comercio.

Incautan más 35 000 cartuchos de dinamita en Comas El Comercio.

NOTICIAS PERÚ 31 DE OCTUBRE: PRESENTAN DENUNCIAN CONSTITUCIONAL CONTRA DINA BOLUARTE.

ELI, HECTOD Y UMI HYU LUNES A VERNES 10AM UNO MÁS ENVIVO.

Perú no tiene política de ciberseguridad El Comercio.

FLORCITA POLO AL CONGRESO UNO MÁS ENVIVO.

República Dominicana incauta narcolancha en pleno despliegue de EE.UU. en el Caribe El Comercio.

IRL: DESDE CERCADO DE LIMA, ASÍ EMPIEZA EL CICLO DE LA EXTORSIÓN Pasa en la Calle EN VIVO.

¿Quién es Doca? El número 2 del Comando Vermelho que burló a 2.500 policías El Comercio.

Cometa 3I/ATLAS: las inusuales características que desconciertan a los científicos El Comercio.

Maduro propone quitar la nacionalidad a quienes traicionen a Venezuela El Comercio.

Fatal accidente aéreo deja tres muertos en planta de gas en Cusco El Comercio.

Phillip Butters rumbo al 2026: polémicas, alianzas y contradicciones en Avanza País El Comercio.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.