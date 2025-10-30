GRABADO el 30-10-2025

Maduro propone quitar la nacionalidad a quienes traicionen a Venezuela El Comercio

El presidente Nicolás Maduro anunció que ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia una revisión constitucional para permitir la pérdida de nacionalidad venezolana a quienes colaboren con ejércitos extranjeros o promuevan una invasión al país.
En su discurso, Maduro invocó el artículo 130 de la Constitución y aseguró que ningún vendepatria debería conservar los derechos de un ciudadano venezolano si actúa contra la soberanía nacional.

El mandatario señaló al líder opositor Leopoldo López como ejemplo de quienes según él trabajan con gobiernos imperialistas para desestabilizar Venezuela.
El anuncio ha generado una fuerte polémica dentro y fuera del país. Críticos y organizaciones de derechos humanos lo califican como una maniobra política para intimidar a los opositores en el exilio y restringir las libertades constitucionales.

La propuesta abre un debate legal y ético sobre los límites del poder presidencial y el respeto al derecho a la nacionalidad, en un contexto de crisis política y social creciente en Venezuela.

Maduro Venezuela TSJ Nacionalidad LeopoldoLópez DerechosHumanos CrisisVenezolana NoticiasInternacionales PolíticaLatinoamericana

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.

Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf

Sitio web: http://elcomercio.pe

TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio

elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Maduro nacionalidad
Venezuela Tribunal Supremo
Leopoldo López
pérdida de nacionalidad
Constitución venezolana
traición a la patria
exilio opositor
derechos humanos
crisis política
gobierno de Maduro
vendepatria

Desde EL COMERCIO

Presentan denuncia constitucional contra Dina Boluarte El Comercio.

Huracán Melissa deja casi 50 muertos y daños catastróficos en el Caribe El Comercio.

Trump reparte dulces en la Casa Blanca mientras Halloween invade las calles de EE.UU. El Comercio.

Incautan más 35 000 cartuchos de dinamita en Comas El Comercio.

NOTICIAS PERÚ 31 DE OCTUBRE: PRESENTAN DENUNCIAN CONSTITUCIONAL CONTRA DINA BOLUARTE.

ELI, HECTOD Y UMI HYU LUNES A VERNES 10AM UNO MÁS ENVIVO.

Perú no tiene política de ciberseguridad El Comercio.

FLORCITA POLO AL CONGRESO UNO MÁS ENVIVO.

República Dominicana incauta narcolancha en pleno despliegue de EE.UU. en el Caribe El Comercio.

IRL: DESDE CERCADO DE LIMA, ASÍ EMPIEZA EL CICLO DE LA EXTORSIÓN Pasa en la Calle EN VIVO.

¿Quién es Doca? El número 2 del Comando Vermelho que burló a 2.500 policías El Comercio.

Cometa 3I/ATLAS: las inusuales características que desconciertan a los científicos El Comercio.

Maduro propone quitar la nacionalidad a quienes traicionen a Venezuela El Comercio.

Fatal accidente aéreo deja tres muertos en planta de gas en Cusco El Comercio.

Phillip Butters rumbo al 2026: polémicas, alianzas y contradicciones en Avanza País El Comercio.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

EL COMERCIO

video

Presentan denuncia constitucional contra Dina Boluarte El Comercio

video

Huracán Melissa deja casi 50 muertos y daños catastróficos en el Caribe El Comercio

video

Trump reparte dulces en la Casa Blanca mientras Halloween invade las calles de EE.UU. El Comercio

video

Incautan más 35 000 cartuchos de dinamita en Comas El Comercio

video

NOTICIAS PERÚ 31 DE OCTUBRE: PRESENTAN DENUNCIAN CONSTITUCIONAL CONTRA DINA BOLUARTE

video

ELI, HECTOD Y UMI HYU LUNES A VERNES 10AM UNO MÁS ENVIVO

video

Perú no tiene política de ciberseguridad El Comercio

video

FLORCITA POLO AL CONGRESO UNO MÁS ENVIVO

video

República Dominicana incauta narcolancha en pleno despliegue de EE.UU. en el Caribe El Comercio

video

IRL: DESDE CERCADO DE LIMA, ASÍ EMPIEZA EL CICLO DE LA EXTORSIÓN Pasa en la Calle EN VIVO

video

¿Quién es Doca? El número 2 del Comando Vermelho que burló a 2.500 policías El Comercio

video

Cometa 3I/ATLAS: las inusuales características que desconciertan a los científicos El Comercio

video

Maduro propone quitar la nacionalidad a quienes traicionen a Venezuela El Comercio

video

Fatal accidente aéreo deja tres muertos en planta de gas en Cusco El Comercio

video

Phillip Butters rumbo al 2026: polémicas, alianzas y contradicciones en Avanza País El Comercio

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Día Mundial del Ahorro

Día Mundial del Ahorro

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 31 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo