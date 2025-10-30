Maduro propone quitar la nacionalidad a quienes traicionen a Venezuela El Comercio
El presidente Nicolás Maduro anunció que ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia una revisión constitucional para permitir la pérdida de nacionalidad venezolana a quienes colaboren con ejércitos extranjeros o promuevan una invasión al país.
En su discurso, Maduro invocó el artículo 130 de la Constitución y aseguró que ningún vendepatria debería conservar los derechos de un ciudadano venezolano si actúa contra la soberanía nacional.
El mandatario señaló al líder opositor Leopoldo López como ejemplo de quienes según él trabajan con gobiernos imperialistas para desestabilizar Venezuela.
El anuncio ha generado una fuerte polémica dentro y fuera del país. Críticos y organizaciones de derechos humanos lo califican como una maniobra política para intimidar a los opositores en el exilio y restringir las libertades constitucionales.
La propuesta abre un debate legal y ético sobre los límites del poder presidencial y el respeto al derecho a la nacionalidad, en un contexto de crisis política y social creciente en Venezuela.
