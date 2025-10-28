GRABADO el 28-10-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 28 de octubre del 2025

Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.



Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.



TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 28 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, martes 28 de octubre del 2025.

"Aliados por la seguridad": 13 años junto a la Policía en la lucha contra el crimen .

Cae la combi del terror en VES: cobraban cupos y amenazaban de muerte a transportistas.

¡Tenía nueve cadenas perpetuas! Se ocultó más de tres años, pero Policía lo capturó en Ancón.

Estado de emergencia: una semana de operativos, capturas y resultados contundentes.

PNP captura a tres presuntos integrantes de banda criminal en San Martín de Porres.

Chiclayo es reconocida como cuna espiritual del papa León XIV.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy martes 28 de octubre del 2025.

MTC y Municipalidad de Lima se reunieron para evaluar proyecto municipal del tren Lima-Chosica.

Recapturan a sentenciado por extorsión fugado del penal de Piura.

PNP captura a integrante del Tren de Aragua con orden de captura en Chile.

Presidente José Jerí descarta aplicar toque de queda durante el estado de emergencia.

Guillermo Bermejo Rojas será trasladado al penal de máxima seguridad Ancón I, informó el INPE.

Aliados por la seguridad": bloque hoy, martes 28 de octubre del 2025.

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

