Cae la combi del terror en VES: cobraban cupos y amenazaban de muerte a transportistas
Fingían ser chofer y cobrador, pero eran extorsionadores. Dos hombres fueron capturados a bordo de una combi pirata en Villa El Salvador. Amenazaban de muerte a transportistas y exigían pagos diarios bajo la consigna plata o plomo. Armas, droga y un cuaderno con nombres y placas los delataron.
Alias Mascarita y Gordo José Luis, ambos con antecedentes por extorsión y tráfico ilícito de drogas, ya están bajo investigación. La Policía desarticula otra red criminal gracias al estado de emergencia. UnidosPorLaSeguridad EstadoDeEmergencia
