GRABADO el 28-10-2025

Siete días bajo control: así se vive el estado de emergencia en Lima y Callao

Desde que el presidente José Jerí anunció el estado de emergencia en Lima y Callao, las fuerzas del orden no han parado. Operativos simultáneos, capturas de cabecillas y requisas en penales marcan una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado.

Bajo un solo mando, Policía, Fuerzas Armadas y serenazgos actúan en las calles y en los penales. La estrategia es clara: recuperar la confianza, el orden y la tranquilidad. El mensaje es uno: la seguridad del Perú no se negocia. UnidosPorLaSeguridad EstadoDeEmergencia

