Siete días bajo control: así se vive el estado de emergencia en Lima y Callao
Desde que el presidente José Jerí anunció el estado de emergencia en Lima y Callao, las fuerzas del orden no han parado. Operativos simultáneos, capturas de cabecillas y requisas en penales marcan una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado.
Bajo un solo mando, Policía, Fuerzas Armadas y serenazgos actúan en las calles y en los penales. La estrategia es clara: recuperar la confianza, el orden y la tranquilidad. El mensaje es uno: la seguridad del Perú no se negocia. UnidosPorLaSeguridad EstadoDeEmergencia
¡Suscríbete para más contenido exclusivo!
Sintonízanos en:
- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3
- Movistar TV: C31 SD / 731 HD
- Claro TV: C14 SD / 514 HD
- Best Cable: C92
- Star Globalcom: C12"
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales del PRESIDENTE José Jerí, del premier y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, martes 28 de octubre del 2025.
Arequipa: donde el turismo impulsa la economía y la identidad del sur del Perú .
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, martes 28 de octubre del 2025.
El Agustino: tren y bus colisionan y dejan varios heridos.
Copa Ocho Sur: el torneo que une a las comunidades amazónicas a través del fútbol y la tradición .
Expedición al corazón del Manu: una travesía hacia la comunidad más aislada del Perú .
Siete días bajo control: así se vive el estado de emergencia en Lima y Callao.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 28 de octubre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, martes 28 de octubre del 2025.
"Aliados por la seguridad": 13 años junto a la Policía en la lucha contra el crimen .
Cae la combi del terror en VES: cobraban cupos y amenazaban de muerte a transportistas.
¡Tenía nueve cadenas perpetuas! Se ocultó más de tres años, pero Policía lo capturó en Ancón.
Estado de emergencia: una semana de operativos, capturas y resultados contundentes.
PNP captura a tres presuntos integrantes de banda criminal en San Martín de Porres.
Chiclayo es reconocida como cuna espiritual del papa León XIV.
Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.