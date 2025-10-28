GRABADO el 28-10-2025

¡Tenía nueve cadenas perpetuas! Se ocultó más de tres años, pero Policía lo capturó en Ancón

Capturan a Pipo: golpe decisivo contra la banda Los Michis



Con facultades del estado de emergencia, la Policía allanó una vivienda en Ancón y detuvo a Paulo César Heredia Elera, alias Pipo, uno de los cabecillas de Los Michis. Buscado por más de 3 años, tenía condenas perpetuas por sicariato, extorsión y asesinato. Operativo certero, sin margen para el error.



El golpe no fue aislado: 29 detenidos y 49 inmuebles intervenidos confirman el desmantelamiento de la red. Resultados reales en la lucha contra el crimen organizado. UnidosPorLaSeguridad EstadoDeEmergencia



