GRABADO el 22-10-2025

Exministro Carlos Morán analiza las nuevas medidas contra la delincuencia en el Perú

Tras escuchar al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, frente al Pleno del Congreso en el pedido del VOTO DE CONFIANZA, conversamos con el exministro del Interior Carlos Morán, quien analiza las propuestas en seguridad y combatir la criminalidad.

p21tv entrevista21 votodeconfianza

-

Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

¿ACUERDO ENTRE TRUMP Y NETANYAHU? Francisco Belaunde: "Atención está en la reconstrucción de Gaza".

EN VIVO Pleno DEBATE pedido de VOTO DE CONFIANZA del gabinete Álvarez para el gobierno de JOSÉ JERÍ.

Mariana Rodríguez Fundación Romero: Generación Plateada es clave para el futuro del emprendimiento.

Colombia vs EE.UU.: Trump anuncia fin de los fondos y tilda de maleante a Petro.

Gloria presenta Leche con Quinua, Kiwicha y Cañihua: innovación con sabor y tradición peruana.

EN VIVO Pleno DEBATE pedido de VOTO DE CONFIANZA del gabinete Álvarez para el gobierno de JOSÉ JERÍ.

EL ESTADO DE EMERGENCIA DE JOSÉ JERÍ Rubén Vargas: Los estados de emergencia SON UN ERROR repetido.

Exministro Carlos Morán analiza las nuevas medidas contra la delincuencia en el Perú.

Más allá del show: la visión innovadora de Carlos Galdós Ynnovadores.

SOBRE VOTO DE CONFIANZA Flavio Cruz: "Yo creo que el gabinete de Álvarez ya tiene los votos".

Sobre VOTO DE CONFIANZA Norma Yarrow: "Hay que darle oportunidad al Gabinete Álvarez".

Verisure revoluciona la seguridad del hogar con tecnología ZeroVision Pro Marcas y Mercados.

EN VIVO Juramentación de Renzo Reggiardo como Alcalde de Lima.

Raimundo Morales Llosa, CEO de Yape: Muy pronto podrás recibir tu sueldo por Yape.

TRAS SENTENCIA DEL TC EN CASO CÓCTELES: García Toma: "Esto creará un precedente".

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.