GRABADO el 22-10-2025

EN VIVO Pleno DEBATE pedido de VOTO DE CONFIANZA del gabinete Álvarez para el gobierno de JOSÉ JERÍ

Franco Olcese: "Si se extiende el Reinfo, tenemos que ver bajo qué condiciones".

César Campos sobre Reinfo: "Creo que el Ejecutivo -GOBIERNO DE JOSÉ JERÍ- agachará la cabeza".

¿ACUERDO ENTRE TRUMP Y NETANYAHU? Francisco Belaunde: "Atención está en la reconstrucción de Gaza".

Mariana Rodríguez Fundación Romero: Generación Plateada es clave para el futuro del emprendimiento.

Colombia vs EE.UU.: Trump anuncia fin de los fondos y tilda de maleante a Petro.

Gloria presenta Leche con Quinua, Kiwicha y Cañihua: innovación con sabor y tradición peruana.

EL ESTADO DE EMERGENCIA DE JOSÉ JERÍ Rubén Vargas: Los estados de emergencia SON UN ERROR repetido.

Exministro Carlos Morán analiza las nuevas medidas contra la delincuencia en el Perú.

Más allá del show: la visión innovadora de Carlos Galdós Ynnovadores.

SOBRE VOTO DE CONFIANZA Flavio Cruz: "Yo creo que el gabinete de Álvarez ya tiene los votos".

Sobre VOTO DE CONFIANZA Norma Yarrow: "Hay que darle oportunidad al Gabinete Álvarez".

Verisure revoluciona la seguridad del hogar con tecnología ZeroVision Pro Marcas y Mercados.

EN VIVO Juramentación de Renzo Reggiardo como Alcalde de Lima.

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

