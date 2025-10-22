GRABADO el 22-10-2025

Más allá del show: la visión innovadora de Carlos Galdós Ynnovadores

En esta edición de Ynnovadores con Juan Alberto Flores, conversamos con Carlos Galdós, conductor, empresario y referente del entretenimiento, sobre cómo transformar las ideas en negocios rentables, conectar con nuevas audiencias y mantenerse vigente en una industria que cambia todos los días.

