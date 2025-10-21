GRABADO el 21-10-2025

Verisure revoluciona la seguridad del hogar con tecnología ZeroVision Pro Marcas y Mercados

En esta edición de Marcas y Mercados, Flavia Maggi, entrevista a Cecilia Soto, Gerente de Comunicaciones y Marca de Verisure Perú, que con más de 13 años en el país, continúa innovando en soluciones para hogares y negocios. Su sistema ZeroVision Pro detecta intrusos, activa alarmas, emite humo disuasorio y alerta a las autoridades en segundos.

p21tv marcasymercados verisure
-
Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

EN VIVO Ernesto Álvarez pide VOTO DE CONFIANZA ante Pleno del Congreso para gobierno de JOSÉ JERÍ.

Más allá del show: la visión innovadora de Carlos Galdós Ynnovadores.

SOBRE VOTO DE CONFIANZA Flavio Cruz: "Yo creo que el gabinete de Álvarez ya tiene los votos".

Sobre VOTO DE CONFIANZA Norma Yarrow: "Hay que darle oportunidad al Gabinete Álvarez".

Verisure revoluciona la seguridad del hogar con tecnología ZeroVision Pro Marcas y Mercados.

EN VIVO Juramentación de Renzo Reggiardo como Alcalde de Lima.

Raimundo Morales Llosa, CEO de Yape: Muy pronto podrás recibir tu sueldo por Yape.

TRAS SENTENCIA DEL TC EN CASO CÓCTELES: García Toma: "Esto creará un precedente".

TRAS ELECCIÓN DE RODRIGO PAZ EN BOLIVIA: Daniel Moreno "Se necesita un shock económico".

EN VIVO KEIKO FUJIMORI reacciona tras ANULACIÓN DEL CASO CÓCTELES.

Rómulo Martínez: Campus Romero impulsa la educación emprendedora en el Perú Emprende Sí o Sí.

ANULACIÓN CASO CÓCTELES Romy Chang: "Decisión del TC ha sido un jalón de orejas para la Fiscalía".

SOBRE FALLO DEL TC caso 'Cócteles' Marianella Ledesma: "Sentencia del TC obstaculiza la justicia".

ELECCIONES BOLIVIA 2025: Rodrigo Paz y el capitalismo para todos que sorprende y revoluciona.

CASO EDUARDO RUIZ I Mariano Gonzáles: "NO se ha asumido la responsabilidad política".

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Peru21TV

video

EN VIVO Ernesto Álvarez pide VOTO DE CONFIANZA ante Pleno del Congreso para gobierno de JOSÉ JERÍ

video

Más allá del show: la visión innovadora de Carlos Galdós Ynnovadores

video

SOBRE VOTO DE CONFIANZA Flavio Cruz: "Yo creo que el gabinete de Álvarez ya tiene los votos"

video

Sobre VOTO DE CONFIANZA Norma Yarrow: "Hay que darle oportunidad al Gabinete Álvarez"

video

Verisure revoluciona la seguridad del hogar con tecnología ZeroVision Pro Marcas y Mercados

video

EN VIVO Juramentación de Renzo Reggiardo como Alcalde de Lima

video

Raimundo Morales Llosa, CEO de Yape: Muy pronto podrás recibir tu sueldo por Yape

video

TRAS SENTENCIA DEL TC EN CASO CÓCTELES: García Toma: "Esto creará un precedente"

video

TRAS ELECCIÓN DE RODRIGO PAZ EN BOLIVIA: Daniel Moreno "Se necesita un shock económico"

video

EN VIVO KEIKO FUJIMORI reacciona tras ANULACIÓN DEL CASO CÓCTELES

video

Rómulo Martínez: Campus Romero impulsa la educación emprendedora en el Perú Emprende Sí o Sí

video

ANULACIÓN CASO CÓCTELES Romy Chang: "Decisión del TC ha sido un jalón de orejas para la Fiscalía"

video

SOBRE FALLO DEL TC caso 'Cócteles' Marianella Ledesma: "Sentencia del TC obstaculiza la justicia"

video

ELECCIONES BOLIVIA 2025: Rodrigo Paz y el capitalismo para todos que sorprende y revoluciona

video

CASO EDUARDO RUIZ I Mariano Gonzáles: "NO se ha asumido la responsabilidad política"

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Día del Leonismo Peruano

Día del Leonismo Peruano

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Día del Fiscalizador de la ATU

Día del Fiscalizador de la ATU

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 23 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo