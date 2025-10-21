GRABADO el 21-10-2025

EN VIVO Juramentación de Renzo Reggiardo como Alcalde de Lima

Perú21tv p21tv josejeri congreso marcha renzoreggiardo alcaldedelima municipalidaddelima

EN VIVO Ernesto Álvarez pide VOTO DE CONFIANZA ante Pleno del Congreso para gobierno de JOSÉ JERÍ.

Más allá del show: la visión innovadora de Carlos Galdós Ynnovadores.

SOBRE VOTO DE CONFIANZA Flavio Cruz: "Yo creo que el gabinete de Álvarez ya tiene los votos".

Sobre VOTO DE CONFIANZA Norma Yarrow: "Hay que darle oportunidad al Gabinete Álvarez".

Verisure revoluciona la seguridad del hogar con tecnología ZeroVision Pro Marcas y Mercados.

Raimundo Morales Llosa, CEO de Yape: Muy pronto podrás recibir tu sueldo por Yape.

TRAS SENTENCIA DEL TC EN CASO CÓCTELES: García Toma: "Esto creará un precedente".

TRAS ELECCIÓN DE RODRIGO PAZ EN BOLIVIA: Daniel Moreno "Se necesita un shock económico".

EN VIVO KEIKO FUJIMORI reacciona tras ANULACIÓN DEL CASO CÓCTELES.

Rómulo Martínez: Campus Romero impulsa la educación emprendedora en el Perú Emprende Sí o Sí.

ANULACIÓN CASO CÓCTELES Romy Chang: "Decisión del TC ha sido un jalón de orejas para la Fiscalía".

SOBRE FALLO DEL TC caso 'Cócteles' Marianella Ledesma: "Sentencia del TC obstaculiza la justicia".

ELECCIONES BOLIVIA 2025: Rodrigo Paz y el capitalismo para todos que sorprende y revoluciona.

CASO EDUARDO RUIZ I Mariano Gonzáles: "NO se ha asumido la responsabilidad política".

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

