GRABADO el 22-08-2025

Presidente de la CIDH criticó ley de Amnistía que promulgó gobierno de Dina Boluarte HLR

En junio pasado, la Corte exhortó al Perú a abstenerse de aprobar leyes que otorgan amnistías por graves viol4ciones de derechos humanos.

dinaboluarte derechoshumanos presidente

Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY

PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ

Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública



corte idh
corte idh oficial
dina boluarte
dina boluarte hoy
derechos humanos

Desde La República - LR+

¡PRISIÓN! Martín Vizcarra: así fue su traslado al penal Ancón II HLR.

Viaje de familia peruana a Europa se convierte en pesadilla tras ser retenida en Francia LR.

¡POLÉMICA! JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ es NUEVO MINISTRO de Justicia y Derechos Humanos HLR.

Entrevista a RAÚL NOBLECILLA, abogado de BETSSY CHÁVEZ ARDE TROYA con Juliana Oxenford HNewsLR.

Zelenski ADVIERTE que Ucrania no cederá territorio ante avance militar ruso LR.

RENOVACIÓN de la Av. Metropolitana: la NUEVA cara de Lima Norte NewsLR ObrasLima LimaNorte.

Venezolanos en Perú rompen el silencio y respaldan a Donald Trump HLR.

Carlincaturas de la semana por Carlos Carlín Tovar: Del 18 al 22 de agosto NewsLR.

ROSA MARÍA PALACIOS ENTREVISTA A MAGISTRADO DEL TC POR FALLO A FAVOR DE DINA SIN GUION HNewsLR.

TREN Lima-Chosica: segundo lote llega con asientos dañados y ventanas rajadas HLR.

CHRISTIAN HUDTWALCKER en BRUTALIDAD POLÍTICA con CURWEN.

Hambruna en Gaza tensiones con Trump y Chaves Noticias del 22 de agosto LR.

Presidente de la CIDH criticó ley de Amnistía que promulgó gobierno de Dina Boluarte HLR.

MADURO llama a UNIRSE al EJÉRCITO ante SUPUESTAS AMENZAS de EE.UU. NewsLR Venezuela Maduro.

¿Apple alista ROBOT de SIRI? ¿Hackean celulares con solo llamar? DaTec.

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

¡PRISIÓN! Martín Vizcarra: así fue su traslado al penal Ancón II HLR

video

Viaje de familia peruana a Europa se convierte en pesadilla tras ser retenida en Francia LR

video

¡POLÉMICA! JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ es NUEVO MINISTRO de Justicia y Derechos Humanos HLR

video

Entrevista a RAÚL NOBLECILLA, abogado de BETSSY CHÁVEZ ARDE TROYA con Juliana Oxenford HNewsLR

video

Zelenski ADVIERTE que Ucrania no cederá territorio ante avance militar ruso LR

video

RENOVACIÓN de la Av. Metropolitana: la NUEVA cara de Lima Norte NewsLR ObrasLima LimaNorte

video

Venezolanos en Perú rompen el silencio y respaldan a Donald Trump HLR

video

Carlincaturas de la semana por Carlos Carlín Tovar: Del 18 al 22 de agosto NewsLR

video

ROSA MARÍA PALACIOS ENTREVISTA A MAGISTRADO DEL TC POR FALLO A FAVOR DE DINA SIN GUION HNewsLR

video

TREN Lima-Chosica: segundo lote llega con asientos dañados y ventanas rajadas HLR

video

CHRISTIAN HUDTWALCKER en BRUTALIDAD POLÍTICA con CURWEN

video

Hambruna en Gaza tensiones con Trump y Chaves Noticias del 22 de agosto LR

video

Presidente de la CIDH criticó ley de Amnistía que promulgó gobierno de Dina Boluarte HLR

video

MADURO llama a UNIRSE al EJÉRCITO ante SUPUESTAS AMENZAS de EE.UU. NewsLR Venezuela Maduro

video

¿Apple alista ROBOT de SIRI? ¿Hackean celulares con solo llamar? DaTec

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 23 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo