Viaje de familia peruana a Europa se convierte en pesadilla tras ser retenida en Francia LR

Una familia peruana fue retenida en el aeropuerto de París cuando viajaba a Italia, pese a tener todos sus documentos en regla. Denuncian que fueron maltratados, esposados e interrogados sin traductor, y que se les negó el acceso a servicios básicos. Durante tres días, intentaron contactar al consulado peruano, pero solo recibieron respuestas telefónicas sin ayuda concreta. Ante la presión, se vieron obligados a regresar a Lima.
De vuelta en Perú, acusan un trato discriminatorio y la falta total de apoyo de las autoridades diplomáticas. Ahora buscan que la Cancillería investigue el caso y piden fortalecer la protección consular para evitar que otros peruanos pasen por lo mismo.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Golpe de Estado de 1930

Golpe de Estado de 1930

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Batalla de Zepita

Batalla de Zepita

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

