MADURO llama a UNIRSE al EJÉRCITO ante SUPUESTAS AMENZAS de EE.UU. NewsLR Venezuela Maduro
La tensión entre Venezuela y Estados Unidos sigue aumentando. Nicolás Maduro ha convocado a la milicia, reservistas y ciudadanos a un proceso de alistamiento en todo el país, con el objetivo de reforzar la defensa nacional frente a lo que considera amenazas de Washington.
Este llamado se da tras el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe y el incremento de la recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro. ¿Se trata de una estrategia de defensa o de una escalada que podría llevar a un enfrentamiento directo?
En este video analizamos los últimos movimientos militares, la reacción del gobierno venezolano y la postura de Estados Unidos ante la crisis.
