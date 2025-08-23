GRABADO el 23-08-2025

Venezolanos en Perú rompen el silencio y respaldan a Donald Trump HLR

donaldtrump maduro venezuela



El Secretario de Organización y enlace en el Perú, por el Comando con Venezuela, William saludó la decisión del presidente Donald Trump sobre el incremento en el precio de la recompensa de Nicolás Maduro. Asimismo, recalcó que la única forma de liberar a su país es realizando una extracción como la que tiene planeada realizar Estados Unidos.



