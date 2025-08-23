ROSA MARÍA PALACIOS ENTREVISTA A MAGISTRADO DEL TC POR FALLO A FAVOR DE DINA SIN GUION HNewsLR
¡Una entrevista que no te puedes perder! El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, defiende el fallo del TC y aclara su voto, asegurando que no busca favorecer a Dina Boluarte.
Rosa María Palacios le responde con preguntas directas sobre la polémica decisión y sus consecuencias políticas y legales para el país.
PROGRAMA COMPLETO: https://youtube.com/live/Ubk2YgQWITc
RosaMariaPalacios TribunalConstitucional DinaBoluarte NoticiasPerú PoliticaPeruana TCPerú TC
