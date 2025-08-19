GRABADO el 19-08-2025

FactosElectorales Conoce las plataformas que necesitas para ejercer un voto responsable

Desde Jurado Nacional de Elecciones

ChatGPT y Elecciones 2026: ¿qué tan confiable es para informarse? .

ENVIVO Hoy en JNEalDía.

LOÚLTIMO: ROP DECLARA IMPROCEDENTE DOS TACHAS CONTRA ALIANZA FUERZA Y LIBERTAD.

¡Perú Electoral por JNE TV!.

JNE Noticias al Día 19 de Agosto de 2025.

El 1 de setiembre vence el plazo para que partidos informen su modalidad para las primarias .

FactosElectorales Conoce las plataformas que necesitas para ejercer un voto responsable.

Elecciones 2026 ¿Quién supervisa el financiamiento de los partidos políticos?.

Partidos tienen hasta el 1 de setiembre para informar su modalidad de elecciones primarias .

Elecciones 2026: ¿Cómo sería la distribución de la nueva cédula de votación?.

JNE Noticias al Día 18 de Agosto de 2025.

EN VIVO JNE recibe reconocimiento del MIMP por ingreso al Sistema Nacional de Voluntariado.

JNE actúa contra tachas maliciosas en inscripción de alianzas elecciones2026.

JNE adopta medidas contra tachas maliciosas en inscripción de alianzas electorales.

Las elecciones internas de los partidos..

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Jurado Nacional de Elecciones

video

ChatGPT y Elecciones 2026: ¿qué tan confiable es para informarse?

video

ENVIVO Hoy en JNEalDía

video

LOÚLTIMO: ROP DECLARA IMPROCEDENTE DOS TACHAS CONTRA ALIANZA FUERZA Y LIBERTAD

video

¡Perú Electoral por JNE TV!

video

JNE Noticias al Día 19 de Agosto de 2025

video

El 1 de setiembre vence el plazo para que partidos informen su modalidad para las primarias

video

FactosElectorales Conoce las plataformas que necesitas para ejercer un voto responsable

video

Elecciones 2026 ¿Quién supervisa el financiamiento de los partidos políticos?

video

Partidos tienen hasta el 1 de setiembre para informar su modalidad de elecciones primarias

video

Elecciones 2026: ¿Cómo sería la distribución de la nueva cédula de votación?

video

JNE Noticias al Día 18 de Agosto de 2025

video

EN VIVO JNE recibe reconocimiento del MIMP por ingreso al Sistema Nacional de Voluntariado

video

JNE actúa contra tachas maliciosas en inscripción de alianzas elecciones2026

video

JNE adopta medidas contra tachas maliciosas en inscripción de alianzas electorales

video

Las elecciones internas de los partidos.

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación Política de la provincia constitucional del Callao

Creación Política de la provincia constitucional del Callao

Aniversario de la Provincia Constitucional del Callao

Aniversario de la Provincia Constitucional del Callao

Nacimiento de Bernardo O\'Higgins

Nacimiento de Bernardo O\'Higgins

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Fundación de la ciudad de Tarapoto

Fundación de la ciudad de Tarapoto

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 20 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo