GRABADO el 22-09-2025

¿DEMBELÉ merecía el BALÓN DE ORO? Superó a LAMINE YAMAL y es el MEJOR JUGADOR DEL MUNDO Depor

Hoy se llevó a cabo una nueva edición del Balón de Oro 2025, donde se eligió al mejor jugador del año. El máximo trofeo que puede soñar con ganar un jugador a nivel individual es este, sin embargo, solo uno lo pudo lograr. El astro brasileño, Ronaldinho, fue el encargado de revelar que Ousmane Dembélé es el ganador del Balón de Oro y por ende el mejor jugador de la temporada. El mosquito fue una de las piezas principales del PSG para lograr la tan ansiada Champions League, la primera del club parisino. Tras ello, el DT Luis Enrique dijo públicamente que le daría el balón dorado al francés por su entrega en cada partido, y hoy se cumplió ese deseo.



noticiashoy breakingnews deportes Francia BalóndeOro OusmaneDembélé PSG LamineYamal ChampionsLeague mejorjugador



Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé

Lamine Yamal

Vitinha

PSG campeón Champions

mejor jugador del mundo

France Football 2025

temporada histórica PSG

premios fútbol individual

victoria personal Dembélé

logros estadísticos temporada

campeón de Europa

mejor jugador masculino

Balón de Oro masculino

¿Quién ganó Balón de Oro?

gala de premios fútbol 2025

reacción de fanáticos fútbol

Luis Enrique entrenador PSG

historia del Balón de Oro



¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!



https://depor.com/



¡Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido!



Facebook: https://bit.ly/494GskH

Instagram: https://bit.ly/3x9fYB2

TikTok: https://bit.ly/3esOl7t



¡Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un detalle!

Desde Diario Depor

¿Qué PUNTAJE le pones al equipo de PIPO GOROSITO? U DE CHILE 2-1 ALIANZA LIMA Depor.

U DE CHILE vs ALIANZA LIMA: RESUMEN y ANÁLISIS de COPA SUDAMERICANA Depor.

Alianza Lima eliminado otra vez por la U de Chile.

¿DEMBELÉ merecía el BALÓN DE ORO? Superó a LAMINE YAMAL y es el MEJOR JUGADOR DEL MUNDO Depor.

¿DEMBELÉ merecía el BALÓN DE ORO? Superó a LAMINE YAMAL y es el MEJOR JUGADOR DEL MUNDO Depor.

Mi opinión TRAS ALIANZA LIMA 0-0 U DE CHILE Depor.

SEBASTIÁN RODRÍGUEZ TRAS ALIANZA LIMA 0-0 U DE CHILE Depor.

HERNÁN BARCOS TRAS ALIANZA LIMA 0-0 U DE CHILE Depor.

REACCIONES de HINCHAS DE ALIANZA LIMA sobre la EXPULSIÓN DE CARLOS ZAMBRANO Depor.

¿GOROSITO SE DEMORÓ EN LOS CAMBIOS? ALIANZA LIMA 0-0 U DE CHILE Depor.

REACCIONES DE HINCHAS DE ALIANZA LIMA tras el 0-0 con U DE CHILE por COPA SUDAMERICANA Depor.

ALIANZA LIMA VS U DE CHILE EN VIVO COPA SUDAMERICANA CUARTOS FINAL Depor.

REACCIONES de hinchas de ALIANZA LIMA tras ALIANZA LIMA 3-4 DEPORTIVO GARCILASO Depor.

ENTRE LÁGRIMAS: EMOTIVA REACCIÓN de hinchas y prensa boliviana tras clasificar a REPECHAJE Depor.

GUSTAVO ALFARO TRAS EL PERÚ 0-1 PARAGUAY: "YO QUERÍA GANAR EL PERÚ" Depor.

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Depor

Todos los videos desde Diario Depor en Youtube.