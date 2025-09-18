GRABADO el 18-09-2025

ALIANZA LIMA VS U DE CHILE EN VIVO COPA SUDAMERICANA CUARTOS FINAL Depor

Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO EN DIRECTO GRATIS por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Sigue el streaming minuto a minuto, análisis y reacciones con el paneo de Depor y DT El Comercio. Los blanquiazules atraviesan una temporada destacada de la mano del entrenador argentino Néstor Gorosito: dejó fuera a Boca Juniors en la segunda fase de la Libertadores, eliminó a Gremio en los playoffs de ingreso a los octavos de la Sudamericana y ahora aspira a meterse entre los cuatro mejores del torneo.



Por otro lado, la U de Chile logró acceder a los cuartos de final, luego de la descalificación de Independiente. El equipo chileno de la mano de Assadi, buscará dar el batacazo en Lima para cerrar la llave en Coquimbo.



AlianzaLima UdeChile AlianzavsUdeChile



¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!



https://depor.com/



¡Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido!



Facebook: https://bit.ly/494GskH

Instagram: https://bit.ly/3x9fYB2

TikTok: https://bit.ly/3esOl7t



¡Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un detalle!



Partido Alianza vs U de Chile

ALIANZA VS U DE CHILE

ALIANZA VS U DE CHILE EN VIVO

ALIANZA VS U DE CHILE ESPN

Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO

Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO POR INTERNET

Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO ONLINE

Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO HOY

Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO GRATIS

Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO POR INTERNET GRATIS

Alianza Lima vs U de Chile EN DIRECTO

Alianza Lima vs U de Chile EN DIRECTO GRATIS

Alianza Lima vs U de Chile EN DIRECTO ONLINE

Alianza Lima vs U de Chile EN DIRECTO POR INTERNET

Alianza Lima vs U de Chile EN DIRECTO HOY

Alianza Lima vs U de Chile GRATIS

Dónde ver Alianza Lima vs U de Chile

Alianza Lima vs U de Chile COPA SUDAMERICANA

Alianza Lima vs U de Chile DIRECTV

Alianza Lima vs U de Chile ESPN

Alianza Lima vs U de Chile Fútbol Libre

COPA SUDAMERICANA EN VIVO

ALIANZA LIMA VS

ESPN EN VIVO

Fútbol Libre EN VIVO

Desde Las Gradas

A Presión

Alianza Lima

Universidad de Chile

Copa Sudamericana 2025

cuartos de final

partido en vivo

transmisión Sudamericana

Estadio Alejandro Villanueva

Néstor Gorosito

Eryc Castillo

Sergio Peña

Carlos Zambrano

minuto a minuto Depor

Depor en vivo

horario Perú

DSports transmisión

ESPN vivo

Disney Plus fútbol

fase eliminatoria

Sudamericana hoy

Desde Diario Depor

Mi opinión TRAS ALIANZA LIMA 0-0 U DE CHILE Depor.

SEBASTIÁN RODRÍGUEZ TRAS ALIANZA LIMA 0-0 U DE CHILE Depor.

HERNÁN BARCOS TRAS ALIANZA LIMA 0-0 U DE CHILE Depor.

REACCIONES de HINCHAS DE ALIANZA LIMA sobre la EXPULSIÓN DE CARLOS ZAMBRANO Depor.

¿GOROSITO SE DEMORÓ EN LOS CAMBIOS? ALIANZA LIMA 0-0 U DE CHILE Depor.

REACCIONES DE HINCHAS DE ALIANZA LIMA tras el 0-0 con U DE CHILE por COPA SUDAMERICANA Depor.

ALIANZA LIMA VS U DE CHILE EN VIVO COPA SUDAMERICANA CUARTOS FINAL Depor.

REACCIONES de hinchas de ALIANZA LIMA tras ALIANZA LIMA 3-4 DEPORTIVO GARCILASO Depor.

ENTRE LÁGRIMAS: EMOTIVA REACCIÓN de hinchas y prensa boliviana tras clasificar a REPECHAJE Depor.

GUSTAVO ALFARO TRAS EL PERÚ 0-1 PARAGUAY: "YO QUERÍA GANAR EL PERÚ" Depor.

"NUNCA CONFÍAMOS EN IBÁÑEZ": REACCIONES de HINCHAS tras el PERÚ 0-1 PARAGUAY Depor.

CONFERENCIA de PRENSA de ÓSCAR IBÁÑEZ tras PERÚ 0-1 PARAGUAY Depor.

MARCOS LÓPEZ tras el PERÚ 0-1 PARAGUAY Depor.

ERICK NORIEGA tras el PERÚ 0-1 PARAGUAY Depor.

¿QUIÉNES DEBEN SEGUIR en la SELECCIÓN PERUANA tras la ELIMINACIÓN y PAPELÓN MUNDIALISTA? Depor.

Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Depor

Todos los videos desde Diario Depor en Youtube.