GRABADO el 04-11-2025

JNE al Día Más de 60 candidatos a la fórmula presidencial 3 de noviembre del 2025

ENVIVO Hoy en JNE al Día: Presidente del JNE, Roberto Burneo, invocó a que los partidos evalúen sus candidaturas "para que no se caigan".



Y además:



00:00 Inicio del noticiero

02:10 Jueces podrían ser denunciados si no acatan lo resuelto por el TC

02:58 Conozco fechas claves del mes de noviembre

05:18 Más de 60 candidatos a la Presidencia participarán en Primarias

06:29 JNE invoca a partidos a que evalúen sus candidaturas

08:33 Conozca las dos modalidades para las Primarias

10:46 ¿Qué pasa si renuncio aun partido para participar en Primarias?

13:22 ¿Qué es el voto cruzado?

17:38 ¿Cuándo sabremos quiénes serás miembros de mesa?

18:55 JNE firma pacto social con la Defensoría del Pueblo

19:57 Imágenes de Yurimaguas, Loreto



Desde Jurado Nacional de Elecciones

