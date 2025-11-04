GRABADO el 04-11-2025

JNE al Día Más de 60 candidatos a la fórmula presidencial 3 de noviembre del 2025

ENVIVO Hoy en JNE al Día: Presidente del JNE, Roberto Burneo, invocó a que los partidos evalúen sus candidaturas "para que no se caigan".

Y además:

00:00 Inicio del noticiero
02:10 Jueces podrían ser denunciados si no acatan lo resuelto por el TC
02:58 Conozco fechas claves del mes de noviembre
05:18 Más de 60 candidatos a la Presidencia participarán en Primarias
06:29 JNE invoca a partidos a que evalúen sus candidaturas
08:33 Conozca las dos modalidades para las Primarias
10:46 ¿Qué pasa si renuncio aun partido para participar en Primarias?
13:22 ¿Qué es el voto cruzado?
17:38 ¿Cuándo sabremos quiénes serás miembros de mesa?
18:55 JNE firma pacto social con la Defensoría del Pueblo
19:57 Imágenes de Yurimaguas, Loreto

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

