¿Qué pasa si un partido no supera la valla electoral ? JNE explica

¿Todos los partidos presentan candidatos a la Presidencia, Congreso y Parlamento Andino? En las Elecciones Generales 2026, los partidos que no logren la valla electoral podrían desaparecer del registro político. Te explicamos qué significa la valla, cuántos votos o escaños necesitan y por qué es clave presentar listas completas.



