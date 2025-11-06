GRABADO el 06-11-2025

Audiencia Pública del Pleno del JNE 06 de Noviembre de 2025

Audiencia Pública del Pleno del JNE 06 de Noviembre de 2025

Desde Jurado Nacional de Elecciones

¿Cómo fue el último congreso de dos cámaras en Perú ? EleccionesGenerales2026.

ENVIVO JNE al Día JNE denuncia a jueces del PJ por caso Unidad Popular 6 de noviembre del 2025.

Audiencia Pública del Pleno del JNE 06 de Noviembre de 2025.

Audiencia Pública del Pleno del JNE 06 de Noviembre de 2025.

Entrevista a Willy Ramírez, miembro del pleno del JNE, en Exitosa.

ENVIVO JNE al Día ¿Cómo fue el último Congreso bicameral? 5 de noviembre del 2025.

¿Cómo se eligen los miembros de mesa y cuánto recibirán?.

¿Qué pasa si un partido no supera la valla electoral ? JNE explica .

Estas son las regiones con más votantes habilitados en el Perú EG2026.

PERÚ ELECTORAL: El JNE fiscaliza el padrón inicial en todo el país .

JNE al Día JNE fiscaliza lista de padrón inicial 4 de noviembre del 2025.

Elecciones Primarias: fechas clave y cuándo conoceremos a los candidatos oficiales.

¿Se puede votar por diferentes partidos a la vez? JNE explica el voto cruzado.

Miembros de mesa 2026: ¿Cómo se eligen y cuánto recibirán?.

JNE al Día Más de 60 candidatos a la fórmula presidencial 3 de noviembre del 2025.

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.