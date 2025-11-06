GRABADO el 06-11-2025

ENVIVO JNE al Día ¿Cómo fue el último Congreso bicameral? 5 de noviembre del 2025

ENVIVO Hoy en JNE al Día: ¿Cómo era el Congreso la última vez que tuvimos dos cámaras?



Y además:

Este 7 de noviembre vence el plazo para que los partidos comuniquen candidaturas a la ONPE.

¿Partidos están obligados a presentar candidatos fórmula presidencial, Congreso y Parlamento Andino?



Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

