GRABADO el 05-11-2025

Estas son las regiones con más votantes habilitados en el Perú EG2026

Lima, La Libertad, Piura, Arequipa y Cajamarca concentran la mayor cantidad de votantes habilitados para las Elecciones Generales 2026. Conoce cuántos electores participarán en cada región y cómo esta distribución podría influir en los resultados del 12 de abril.



