PERÚ ELECTORAL: El JNE fiscaliza el padrón inicial en todo el país

En este episodio te contamos:
Hasta el 23 de noviembre, el JNE fiscaliza el padrón inicial de las EG2026 en todas las regiones del Perú.
Desde Huaraz, el Jurado Electoral Especial coordina acciones para garantizar elecciones seguras y transparentes.
En Chiclayo, se suman al reto InfoGob, llevando información clara y útil a más ciudadanos.
Ya son 800 periodistas capacitados y 80 facilitadores desplegados por todo el país fortaleciendo la educación electoral.

Míralo completo en JNETV y conoce cómo avanza el trabajo del JNE rumbo a las Elecciones Generales 2026.

PerúElectoral JNE Elecciones2026 Democracia TransparenciaElectoral InfoGob

Estas son las regiones con más votantes habilitados en el Perú EG2026.

ENVIVO JNE al Día ¿Partidos deben presentar fórmula a todos los cargos? 5 de noviembre del 2025.

JNE al Día JNE fiscaliza lista de padrón inicial 4 de noviembre del 2025.

Elecciones Primarias: fechas clave y cuándo conoceremos a los candidatos oficiales.

¿Se puede votar por diferentes partidos a la vez? JNE explica el voto cruzado.

Miembros de mesa 2026: ¿Cómo se eligen y cuánto recibirán?.

JNE al Día Más de 60 candidatos a la fórmula presidencial 3 de noviembre del 2025.

Miembros de mesa 2026: fechas, sorteo y qué hacer si no puedes participar.

El Datazo Infogob Chiclayo aceptó el reto Infogob.

¿Se puede votar por más de un partido? JNE te explica el voto cruzado EleccionesGenerales2026.

LOÚLTIMO Caso Unidad Popular: JNE presenta recurso ante el TC para que PJ cumpla cautelar.

JNE fiscaliza restricciones electorales en 3 distritos de Lima Este Bajo la Lupa.

Piura: JNE fiscaliza propaganda estatal Bajo la Lupa.

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

