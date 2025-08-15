GRABADO el 15-08-2025

La Victoria: autos incautados en Bausate y Meza son usados como refugio por personas de mal vivir

Un verdadero calvario afrontan los vecinos de El Porvenir, en La Victoria, quienes denuncian que por más de dos años un carril de la transitada avenida Bausate y Meza permanece ocupado por vehículos incautados y abandonados frente al Complejo Policial de Tránsito.



Los autos, muchos de ellos en mal estado, se han convertido en refugio para personas que consumen drogas o duermen debajo de las unidades.



Zona rígida convertida en depósito



La situación genera aún más indignación porque los carros ocupan un espacio que no corresponde a un estacionamiento público. Por el contrario, se trata de una zona rígida, donde el aparcamiento está prohibido y que además colinda con una ciclovía, afectando el tránsito de peatones y ciclistas.



Lo paradójico, señalan los vecinos, es que todo esto ocurre a pocos metros de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, entidad que debería garantizar el orden vehicular.



Los vecinos afirman que el problema se arrastra desde hace más de dos años sin que ninguna autoridad municipal o policial tome medidas efectivas. Además de obstaculizar el libre tránsito, los vehículos abandonados son focos de insalubridad y riesgo para la comunidad.

