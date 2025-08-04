GRABADO el 04-08-2025

¿Sabes qué partidos integran las alianzas electorales rumbo a 2026?

¡Cinco alianzas electorales ya presentaron su solicitud de inscripción ante el JNE para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026!



¿Sabes qué partidos políticos las conforman? Le preguntamos a la gente y tú, ¿las reconoces?



