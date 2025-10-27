GRABADO el 27-10-2025

Wilber Medina señala que PRONTO SE OFICIALIZARÁ su cargo como ASESOR del presidente JOSÉ JERÍ

El interés principal del presidente José Jerí son las medidas contra la inseguridad ciudadana y la transición tranquila a la elecciones del 2026, según el abogado procesalista Wilber Medina, quien asegura que pronto se oficializará su cargo como asesor del presidente.

