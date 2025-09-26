GRABADO el 26-09-2025

JNE fiscaliza a todas las autoridades por igual

Desde Jurado Nacional de Elecciones

EN VIVO JNE Noticias al Día, 26 de setiembre de 2025.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua de señas peruana.

Videos con IA en elecciones Aprende a identificarlos y evita la desinformación .

JNE fiscaliza en Pion y Ninabamba el cumplimiento de las normas rumbo a las EMC de este domingo 28..

Elecciones en Cajamarca Conoce los locales de votación para Pion y Ninabamba.

Presidente del JNE pide a partidos políticos propuestas claras y responsables .

ENVIVO ¿Habrá ausentismo en estas elecciones? Entrevista en vivo con Jeffrey Radzinsky.

EnVivo JNE inaugura oficina desconcentrada en Pasco.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 25 de setiembre de 2025.

LoÚltimo JNE refuerza acciones en Pion y Ninabamba en Cajamarca para evitar conflictos electorales.

Presidente del JNE declara ante la prensa en Pasco.

Elecciones complementarias Pión votará con orgullo este domingo .

¿Por qué Pión y Ninabamba no han renovado a sus autoridades? .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 24 de setiembre de 2025.

Además hoy día 28 de Setiembre en el calendario del Perú.

