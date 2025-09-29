GRABADO el 29-09-2025

Fact Checking Noticias falsas sobre elecciones ya empiezan a circular en redes sociales

Las noticias falsas sobre elecciones ya empiezan a circular en redes sociales. El JNE, a través de su Comité de Fact Checking, viene identificando y desmintiendo estas publicaciones que buscan confundir a la ciudadanía.



JNEalDía: Comisión de Presupuesto, JNE demanda presupuesto adicional para no poner en riesgo EG2026.

Envivo Pdte. del JNE sustenta Proyecto de Presupuesto del Año Fiscal 2026.

AUDIENCIA PÚBLICA DEL 30 DE SETIEMBRE DEL 2025.

EnVivo Ceremonia de juramentación de presidentes de 31 JEE por EG 2026.

La valla electoral más alta en la historia del Perú .

¿Quiénes están impedidos de ser candidatos en las EleccionesGenerales? .

¿Habrá ausentismo en estas elecciones?.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 30 de setiembre de 2025.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 29 de setiembre de 2025.

¡Prepárate desde ahora para elegir bien. ! Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua awajún.

Resultados de las elecciones en Pión y Ninabamba .

Elecciones en Pion y Ninabamba Resultados al 100 de actas procesadas .

El JNE viene fiscalizando las EMC en los distritos cajamarquinos de Pion y Ninabamba..

Envivo Elecciones Municipales Complementarias en Pion y Ninabamba.

