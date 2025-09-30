GRABADO el 30-09-2025

EnVivo Ceremonia de juramentación de presidentes de 31 JEE por EG 2026

EnVivo Ceremonia de juramentación de presidentes de 31 JEE por EG 2026

Desde Jurado Nacional de Elecciones

EN VIVO JNE Noticias al Día, 30 de setiembre de 2025.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 30 de setiembre de 2025.

AUDIENCIA PÚBLICA DEL 30 DE SETIEMBRE DEL 2025.

EnVivo Ceremonia de juramentación de presidentes de 31 JEE por EG 2026.

EnVivo Ceremonia de juramentación de presidentes de 31 JEE por EG 2026.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 29 de setiembre de 2025.

Fact Checking Noticias falsas sobre elecciones ya empiezan a circular en redes sociales .

¡Prepárate desde ahora para elegir bien. ! Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua awajún.

Resultados de las elecciones en Pión y Ninabamba .

Elecciones en Pion y Ninabamba Resultados al 100 de actas procesadas .

El JNE viene fiscalizando las EMC en los distritos cajamarquinos de Pion y Ninabamba..

Envivo Elecciones Municipales Complementarias en Pion y Ninabamba.

EnVivo Cajamarca: Distritos de Pion y Ninabamba culminan sufragio por EMC..

JNE informa que el 100 de mesas quedaron instaladas por EMC 2025.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 26 de setiembre de 2025.

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Jurado Nacional de Elecciones

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 30 de setiembre de 2025

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 30 de setiembre de 2025

video

AUDIENCIA PÚBLICA DEL 30 DE SETIEMBRE DEL 2025

video

EnVivo Ceremonia de juramentación de presidentes de 31 JEE por EG 2026

video

EnVivo Ceremonia de juramentación de presidentes de 31 JEE por EG 2026

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 29 de setiembre de 2025

video

Fact Checking Noticias falsas sobre elecciones ya empiezan a circular en redes sociales

video

¡Prepárate desde ahora para elegir bien. ! Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua awajún

video

Resultados de las elecciones en Pión y Ninabamba

video

Elecciones en Pion y Ninabamba Resultados al 100 de actas procesadas

video

El JNE viene fiscalizando las EMC en los distritos cajamarquinos de Pion y Ninabamba.

video

Envivo Elecciones Municipales Complementarias en Pion y Ninabamba

video

EnVivo Cajamarca: Distritos de Pion y Ninabamba culminan sufragio por EMC.

video

JNE informa que el 100 de mesas quedaron instaladas por EMC 2025

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 26 de setiembre de 2025

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Traducción

Día Internacional de la Traducción

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Semana Turística de Ucayali

Semana Turística de Ucayali

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 30 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

20º Lima
3.50
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo