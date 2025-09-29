GRABADO el 29-09-2025

Elecciones en Pion y Ninabamba Resultados al 100 de actas procesadas

Este domingo, los distritos cajamarquinos de Pión y Ninabamba acudieron a las urnas para elegir finalmente a sus autoridades. Con el 100 de actas procesadas ya tenemos los resultados oficiales de las Elecciones Municipales Complementarias 2025.



¿Habrá ausentismo en estas elecciones?.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 30 de setiembre de 2025.

AUDIENCIA PÚBLICA DEL 30 DE SETIEMBRE DEL 2025.

EnVivo Ceremonia de juramentación de presidentes de 31 JEE por EG 2026.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 29 de setiembre de 2025.

Fact Checking Noticias falsas sobre elecciones ya empiezan a circular en redes sociales .

¡Prepárate desde ahora para elegir bien. ! Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua awajún.

Resultados de las elecciones en Pión y Ninabamba .

Elecciones en Pion y Ninabamba Resultados al 100 de actas procesadas .

El JNE viene fiscalizando las EMC en los distritos cajamarquinos de Pion y Ninabamba..

Envivo Elecciones Municipales Complementarias en Pion y Ninabamba.

EnVivo Cajamarca: Distritos de Pion y Ninabamba culminan sufragio por EMC..

JNE informa que el 100 de mesas quedaron instaladas por EMC 2025.

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

