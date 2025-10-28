GRABADO el 28-10-2025

Alcalde de Lima se reúne con ministro de Transportes por tren Lima-Chosica.

Juan José Santiváñez: "César Acuña es el líder que reúne todas las cualidades para dirigir el país".

Canciller de Zela sobre CIDH: "Hay una clara ideologización de las decisiones".

Martín Ojeda critica falta de resultados contra la delincuencia: Las estadísticas no cambian.

Lucinda Vásquez responde tras imagen de su asesor cortándole las uñas de los pies: Es una venganza.

Camión de carga y trailer impactaron en la Carretera Central.

Choque entre tren del Ferrocarril Andino y bus en El Agustino: reportan al menos diez heridos.

Lince: detienen a joven de 22 años que integraría el 'Tren de Aragua'.

Choque entre tren del Ferrocarril Andino y bus en El Agustino: reportan al menos diez heridos.

Álvarez Rodrich sobre precandidatura Susy Díaz: "Me gustaría verla más como alcaldesa".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: LUNES 27 DE OCTUBRE DEL 2025.

Cluber Aliaga: "Un toque de queda no va a solucionar el problema de la inseguridad".

Toque de queda en evaluación: gremios de entretenimiento y restaurantes rechazan la medida.

Los Gallegos estarían detrás de crimen de dos motorizados en Los Olivos.

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Señor del Mar - Callao

Semana del Desarme

Terremoto de Lima en 1746

