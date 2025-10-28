GRABADO el 28-10-2025

Martín Ojeda critica falta de resultados contra la delincuencia: Las estadísticas no cambian

Martín Ojeda, director de la Cámara Interamericana de Transporte, se pronunció sobre el nuevo paro de 24 horas convocado por los transportistas para el 4 de noviembre, tras el asesinato de un conductor en el Callao. El gremio exige acciones más efectivas del Estado frente al avance de la delincuencia.



En declaraciones para 24 Horas, el representante del sector señaló que, hasta el momento, no se han visto resultados contundentes del estado de emergencia decretado por el Ejecutivo. Lamentablemente, las estadísticas no cambian. A pesar del esfuerzo de la Policía y del presidente, siguen ocurriendo crímenes, manifestó.



Ojeda recalcó que continúan operando motociclistas con dos personas a bordo, pese a estar prohibido en algunas zonas del país. Además, sostuvo que uno de los motivos que impulsó la convocatoria al nuevo paro son los recientes asesinatos que afectan directamente al transporte público. Según dijo, en las últimas semanas ya se superan las cinco víctimas.



El martes 4 de noviembre, las bases de los conos Centro, Norte, Sur y Este los mismos que participaron en la medida del 6 de octubre iniciarán un nuevo paro de 24 horas, afirmó.



TRANSPORTISTAS RECHAZAN TOQUE DE QUEDA EN LIMA



Ojeda consideró inviable que el Gobierno evalúe un toque de queda en la capital como respuesta a la criminalidad. Igual las bandas criminales atacan. Ha incrementado el número de organizaciones que primero atacan y luego amenazan, comentó. El hecho de decretar un toque de queda no afecta al sicariato ni a la extorsión. Los delincuentes atacan a la hora que quieren, remarcó.





Ingresa a http://ptv.pe/457157 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 28/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MARTES 28 DE OCTUBRE DEL 2025.

Alcalde de Lima se reúne con ministro de Transportes por tren Lima-Chosica.

Juan José Santiváñez: "César Acuña es el líder que reúne todas las cualidades para dirigir el país".

Canciller de Zela sobre CIDH: "Hay una clara ideologización de las decisiones".

Martín Ojeda critica falta de resultados contra la delincuencia: Las estadísticas no cambian.

Lucinda Vásquez responde tras imagen de su asesor cortándole las uñas de los pies: Es una venganza.

Camión de carga y trailer impactaron en la Carretera Central.

Choque entre tren del Ferrocarril Andino y bus en El Agustino: reportan al menos diez heridos.

Lince: detienen a joven de 22 años que integraría el 'Tren de Aragua'.

Choque entre tren del Ferrocarril Andino y bus en El Agustino: reportan al menos diez heridos.

Álvarez Rodrich sobre precandidatura Susy Díaz: "Me gustaría verla más como alcaldesa".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: LUNES 27 DE OCTUBRE DEL 2025.

Cluber Aliaga: "Un toque de queda no va a solucionar el problema de la inseguridad".

Toque de queda en evaluación: gremios de entretenimiento y restaurantes rechazan la medida.

Los Gallegos estarían detrás de crimen de dos motorizados en Los Olivos.

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.