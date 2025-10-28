GRABADO el 28-10-2025

Camión de carga y trailer impactaron en la Carretera Central

En Chosica, a la altura del kilómetro 106 de la carretera Central, ocurrió el choque entre un camión de carga y un trailer, provocando la interrupción de la vía.

Desde 24 Horas

