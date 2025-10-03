X CILE Arequipa: Entrevista al director del Instituto Cervantes de España
ENVIVO: Entrevistamos al director del Instituto Cervantes de España, Luis García Montero. Con nuestro invitado conversamos sobre la próxima realización del X Congreso Internacional de la Lengua Española a desarrollarse en la Ciudad Blanca de Arequipa en el Perú, y por qué es importante que este foro se continúe desarrollando en los países hispanohablantes. Síguenos en el programa Arequipa es Cile de la Oficina General de Comunicación Estratégica y Proyección de Imagen Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, transmitido en alianza con la Agencia de Noticias Andina. XCILEArequipa
Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline
Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
Twitter https://twitter.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/
Desde Agencia de Noticias Andina
Andina en Regiones: incautan más de 100 celulares de dudosa procedencia en Trujillo.
30 del nuevo retiro de AFP puede ser embargado por deudas alimentarias.
X CILE Arequipa: Entrevista al director del Instituto Cervantes de España.
X CILE Arequipa: Entrevista al director del Instituto Cervantes de España.
Normas Legales : Declaran vacantes para ascenso del personal de las Fuerzas Armadas.
MINCETUR: Viajes de promoción escolar más seguros para estudiantes y familias.
Las 5 del día: declaran 244 distritos en alerta por peligro de deslizamientos y huaycos.
Mininter impulsa Plan Perú Seguro contra la inseguridad ciudadana.
Pepe Torres, la leyenda viva de la guitarra en el Perú.
Paro de transportistas: Panorama de la medida adoptada en Lima y Callao.
¡Procuradores públicos deben denunciar a mafias que extorsionan a transportistas!.
Transportistas piden que procuradores denuncien extorsiones para evitar represalias.
Andina en Regiones: rescatan a cocodrilo tras ser arrastrado por corriente a criadero de langostas.
Chiclayo: Así avanza la escultura monumental del papa León XIV.
Colegio de Periodistas de Lima reconoce a El Peruano por sus 200 años.
Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.
Agencia de Noticias Andina
Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.