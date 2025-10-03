GRABADO el 03-10-2025

X CILE Arequipa: Entrevista al director del Instituto Cervantes de España

ENVIVO: Entrevistamos al director del Instituto Cervantes de España, Luis García Montero. Con nuestro invitado conversamos sobre la próxima realización del X Congreso Internacional de la Lengua Española a desarrollarse en la Ciudad Blanca de Arequipa en el Perú, y por qué es importante que este foro se continúe desarrollando en los países hispanohablantes. Síguenos en el programa Arequipa es Cile de la Oficina General de Comunicación Estratégica y Proyección de Imagen Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, transmitido en alianza con la Agencia de Noticias Andina. XCILEArequipa



