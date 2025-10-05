GRABADO el 05-10-2025

Delicias peligrosas: clausuran restaurantes del Centro de Lima por insalubridad

Un nuevo operativo de fiscalización dejó al descubierto el preocupante estado de salubridad en varios restaurantes tradicionales del Centro de Lima. Un equipo de Panorama acompañó a los agentes municipales durante la inspección sorpresa, constatando que muchos locales no cumplían con las mínimas condiciones de higiene exigidas por ley.



Durante la intervención, los fiscalizadores municipales hallaron cocinas con utensilios sucios, alimentos almacenados sin refrigeración adecuada y enseres cubiertos de grasa. Además, varios trabajadores manipulaban los alimentos sin guantes, gorros ni uniformes, incumpliendo las normas básicas de inocuidad alimentaria.



Ante las evidencias, la Municipalidad Metropolitana de Lima impuso severas multas a los establecimientos infractores y procedió a clausurar aquellos donde el riesgo sanitario era mayor. Los inspectores advirtieron que la reincidencia en este tipo de faltas podría derivar en la revocación definitiva de las licencias de funcionamiento.



CUMPLIR CON LAS NORMAS



Las autoridades municipales exhortaron a los propietarios de restaurantes y cafeterías del Centro de Lima a cumplir con las disposiciones de salubridad, recordando que la manipulación inadecuada de alimentos puede causar graves enfermedades gastrointestinales. Los operativos de fiscalización, anunciaron, continuarán de forma inopinada.





Ingresa a http://ptv.pe/455394 para más información



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 05/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde Panorama

Trump declara la gu3rra a cárteles de la drog4 en Venezuela..

Grave denuncia en Surquillo.

Acusado de matar a tres mujeres en Argentina: Pequeño J proviene de estirpe criminal en Trujillo.

Respuesta de EsSalud por celebración accidentada en sus instalaciones.

¡Orgullo peruano!: los anticuchos conquistan París.

¡Vergüenza en Essalud!.

Delicias peligrosas: clausuran restaurantes del Centro de Lima por insalubridad.

El corazón financiero de San Isidro enfrenta una ola de comercio informal..

Santiváñez señaló a mujer como contacto en el TC para favorecer al Diablo, según Fiscalía.

Celebración accidentada en EsSalud: dos gerentes se retiraron en condiciones peligrosas.

Trump declaró la guerra a cárteles de la droga de Venezuela.

Denuncian ilegal incursión de policías: aseguran que desaparecieron celulares y dinero en operativo.

Centro empresarial de San Isidro invadido por ambulantes: informalidad y alimentos contaminados.

Panorama destapa la venta ilegal de explos1vos ("camaretas") en Lima..

Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, fue capturado en Paraguay....

Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.