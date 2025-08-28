GRABADO el 28-08-2025

Green Day hizo vibrar estadio San Marcos EnVivoLR

Green Day, la banda estadounidense formada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, se presentó este miércoles 27 de agosto en el Estadio San Marcos de Lima. El concierto corresponde a la gira South América 25 y reunió a miles de fanáticos para una noche de punk rock y clásicos en la capital del Perú.



