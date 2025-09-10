GRABADO el 10-09-2025

Maduro reta a la gobernadora de Puerto Rico: Si va a invadir, venga de primera LR

El presidente Nicolás Maduro desafió directamente a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, tras declaraciones sobre un posible uso militar de la isla para operar contra Venezuela. En un discurso público, Maduro calificó cualquier agresión como un suicidio para EE. UU. y aseguró que Venezuela está lista para defender su soberanía.



La tensión surge en medio de un significativo despliegue militar estadounidense en el Caribe, donde se incluyen aviones F35, buques de guerra y maniobras con Marines, con el argumento de combatir el narcotráfico. EE. UU., por su parte, advierte que no descarta acciones drásticas contra el régimen de Maduro.



