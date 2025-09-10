GRABADO el 10-09-2025

¡ALERTA! Betssy Chávez: Fiscalía solicita 12 meses de impedimento de salida del país HLR

betssychavez pedrocastillo

El Poder Judicial programó para este jueves 11 de septiembre la audiencia sobre el pedido de impedimento de salida del país por 12 meses contra Betssy Chávez, tras su reciente liberación por el Tribunal Constitucional.

