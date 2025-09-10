Ataque RUSO a Polonia alerta a la OTAN newslr
Polonia denunció la mayor incursión militar en su territorio desde el inicio de la guerra en Ucrania: drones rusos violaron su espacio aéreo 19 veces.
El operativo de defensa incluyó cazas F-35 y F-16 con apoyo de la OTAN. Varsovia pidió activar el Artículo 4 ante lo que considera un desafío directo a la seguridad europea.
¿Crees que este ataque cambiará el rumbo del conflicto entre Rusia y la OTAN?
Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.
