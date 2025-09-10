GRABADO el 10-09-2025

Petro advierte que Colombia no apoyará una posible invasión a Venezuela LR

El presidente Gustavo Petro aseguró que Colombia no prestará su territorio ni tropas para una posible invasión a Venezuela, rechazando el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Petro también condenó el ataque de buques estadounidenses contra una embarcación venezolana y advirtió que América Latina no puede quedarse en silencio. Reafirmó que la crisis venezolana debe resolverse con diálogo y sin intervenciones externas.



Petro advierte que Colombia no apoyará una posible invasión a Venezuela LR.

