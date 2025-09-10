GRABADO el 10-09-2025

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 11/09/25 La República - LR

Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY

PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ

Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública

Desde La República - LR+

Ministro del Interior desata críticas con sus declaraciones sobre la violencia criminal HLR.

Hasta dos horas de cola para realizar trámites en Reniec EnVivoLR.

ASÍ LUCE la NUEVA VÍA PANAMERICANA SUR tras SER INAUGURADA LR.

¡ALERTA! Betssy Chávez: Fiscalía solicita 12 meses de impedimento de salida del país HLR.

¡FUERTE SANCIÓN! Indecopi impone multa de casi S/300.000 a vendedor de ropa de Pokémon HLR.

CURWEN EN LA REPÚBLICA PROGRAMA del 11/09/25 La República - LR.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 11/09/25 La República - LR.

El transporte y su impacto en el medioambiente.

Debate presidencial Chile 2025: hora, candidatos y lo que debes saber LR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 10 de setiembre de 2025 EnDirectoLR.

ÚLTIMAHORA TRUMP reacciona a la INVASIÓN con DRONES RUSOS en POLONIA: ¡ALLÁ VAMOS! LR.

Maduro reta a la gobernadora de Puerto Rico: Si va a invadir, venga de primera LR.

FILTRACIÓN: Boris Johnson recibió PAGO por reunión con MADURO newslr.

Petro advierte que Colombia no apoyará una posible invasión a Venezuela LR.

Ataque RUSO a Polonia alerta a la OTAN newslr.

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

Ministro del Interior desata críticas con sus declaraciones sobre la violencia criminal HLR

video

Hasta dos horas de cola para realizar trámites en Reniec EnVivoLR

video

ASÍ LUCE la NUEVA VÍA PANAMERICANA SUR tras SER INAUGURADA LR

video

¡ALERTA! Betssy Chávez: Fiscalía solicita 12 meses de impedimento de salida del país HLR

video

¡FUERTE SANCIÓN! Indecopi impone multa de casi S/300.000 a vendedor de ropa de Pokémon HLR

video

CURWEN EN LA REPÚBLICA PROGRAMA del 11/09/25 La República - LR

video

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 11/09/25 La República - LR

video

El transporte y su impacto en el medioambiente

video

Debate presidencial Chile 2025: hora, candidatos y lo que debes saber LR

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 10 de setiembre de 2025 EnDirectoLR

video

ÚLTIMAHORA TRUMP reacciona a la INVASIÓN con DRONES RUSOS en POLONIA: ¡ALLÁ VAMOS! LR

video

Maduro reta a la gobernadora de Puerto Rico: Si va a invadir, venga de primera LR

video

FILTRACIÓN: Boris Johnson recibió PAGO por reunión con MADURO newslr

video

Petro advierte que Colombia no apoyará una posible invasión a Venezuela LR

video

Ataque RUSO a Polonia alerta a la OTAN newslr

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 10 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo