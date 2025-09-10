FILTRACIÓN: Boris Johnson recibió PAGO por reunión con MADURO newslr
Una nueva filtración sacude la política británica: documentos revelan que Boris Johnson recibió 230 mil euros por una reunión con Nicolás Maduro. Los llamados Boris Files incluyen correos y contratos que sugieren posibles conflictos de interés tras dejar Downing Street.
Los archivos también mencionan reuniones con el magnate Peter Thiel, gestiones con Arabia Saudita y una cena privada en pandemia, lo que desata cuestionamientos sobre ética y el futuro político del ex primer ministro.
¿Estas revelaciones pondrán fin a la carrera de Boris Johnson? Déjanos tu opinión en los comentarios
