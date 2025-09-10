GRABADO el 10-09-2025

FILTRACIÓN: Boris Johnson recibió PAGO por reunión con MADURO newslr

Una nueva filtración sacude la política británica: documentos revelan que Boris Johnson recibió 230 mil euros por una reunión con Nicolás Maduro. Los llamados Boris Files incluyen correos y contratos que sugieren posibles conflictos de interés tras dejar Downing Street.

Los archivos también mencionan reuniones con el magnate Peter Thiel, gestiones con Arabia Saudita y una cena privada en pandemia, lo que desata cuestionamientos sobre ética y el futuro político del ex primer ministro.

¿Estas revelaciones pondrán fin a la carrera de Boris Johnson? Déjanos tu opinión en los comentarios

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública


Boris Johnson filtración
Boris Files The Guardian
Pago Boris Johnson Maduro
Corrupción Boris Johnson
Escándalo Boris Johnson 2025
The Guardian Boris Johnson
Boris Johnson Arabia Saudita
Peter Thiel Palantir Reino Unido
Conflicto de interés Boris Johnson
Noticias internacionales hoy

Desde La República - LR+

Ministro del Interior desata críticas con sus declaraciones sobre la violencia criminal HLR.

Hasta dos horas de cola para realizar trámites en Reniec EnVivoLR.

ASÍ LUCE la NUEVA VÍA PANAMERICANA SUR tras SER INAUGURADA LR.

¡ALERTA! Betssy Chávez: Fiscalía solicita 12 meses de impedimento de salida del país HLR.

¡FUERTE SANCIÓN! Indecopi impone multa de casi S/300.000 a vendedor de ropa de Pokémon HLR.

CURWEN EN LA REPÚBLICA PROGRAMA del 11/09/25 La República - LR.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 11/09/25 La República - LR.

El transporte y su impacto en el medioambiente.

Debate presidencial Chile 2025: hora, candidatos y lo que debes saber LR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 10 de setiembre de 2025 EnDirectoLR.

ÚLTIMAHORA TRUMP reacciona a la INVASIÓN con DRONES RUSOS en POLONIA: ¡ALLÁ VAMOS! LR.

Maduro reta a la gobernadora de Puerto Rico: Si va a invadir, venga de primera LR.

FILTRACIÓN: Boris Johnson recibió PAGO por reunión con MADURO newslr.

Petro advierte que Colombia no apoyará una posible invasión a Venezuela LR.

Ataque RUSO a Polonia alerta a la OTAN newslr.

Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

Ministro del Interior desata críticas con sus declaraciones sobre la violencia criminal HLR

video

Hasta dos horas de cola para realizar trámites en Reniec EnVivoLR

video

ASÍ LUCE la NUEVA VÍA PANAMERICANA SUR tras SER INAUGURADA LR

video

¡ALERTA! Betssy Chávez: Fiscalía solicita 12 meses de impedimento de salida del país HLR

video

¡FUERTE SANCIÓN! Indecopi impone multa de casi S/300.000 a vendedor de ropa de Pokémon HLR

video

CURWEN EN LA REPÚBLICA PROGRAMA del 11/09/25 La República - LR

video

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 11/09/25 La República - LR

video

El transporte y su impacto en el medioambiente

video

Debate presidencial Chile 2025: hora, candidatos y lo que debes saber LR

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 10 de setiembre de 2025 EnDirectoLR

video

ÚLTIMAHORA TRUMP reacciona a la INVASIÓN con DRONES RUSOS en POLONIA: ¡ALLÁ VAMOS! LR

video

Maduro reta a la gobernadora de Puerto Rico: Si va a invadir, venga de primera LR

video

FILTRACIÓN: Boris Johnson recibió PAGO por reunión con MADURO newslr

video

Petro advierte que Colombia no apoyará una posible invasión a Venezuela LR

video

Ataque RUSO a Polonia alerta a la OTAN newslr

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana de la Cocina Peruana

Semana de la Cocina Peruana

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Día del Contador Público

Día del Contador Público

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Fallecimiento del capitán Alipio Ponce Vásquez

Fallecimiento del capitán Alipio Ponce Vásquez

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 11 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

14º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo